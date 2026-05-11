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雲端大廠自研晶片出貨爆發 ASIC三雄再創新高 世芯-KY、創意攻漲停

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

Google與AWS強調自研晶片將大量出貨，帶旺台系特殊應用IC（ASIC）業者，研調機構集邦科技也預期，ASIC AI伺服器出貨成長力道將大於輝達的GPU AI伺服器。11日創意（3443）、聯發科（2454）、世芯-KY（3661）盤中都再創歷史新高，世芯-KY、創意衝漲停，聯發科處置中仍大漲逾7%。

根據集邦科技資料，雲端服務供應商（CSP）對AI伺服器需求持續強勁，因此支持今年出貨量年增約28％，且ASIC AI伺服器出貨成長力道大於輝達的GPU AI伺服器。不過輝達GPU架構仍是AI伺服器龍頭，ASIC機種占整體AI伺服器比重約27％。

成長力道前景看旺，帶動高價ASIC股大漲，世芯-KY、創意衝漲停，分別至5,375元、5,730元，聯發科處置中仍大漲逾7%。

世芯-KY8日舉辦法說會，指出對今年營收成長深具信心，預計營收將從第2季起開始增溫，而隨著北美客戶3奈米製程AI加速器邁入放量出貨階段，第3季營收與獲利將呈現非常強勁的季增，全年營收展現「下半年爆發」態勢。

世芯董事長暨總經理沈翔霖表示，大客戶的3奈米製程案件已經準備量產，預計6月開始出貨，各供應鏈廠商也配合支持足夠產能，以確保準時交貨，下一代的產品設計進度順利推進中。

同時，公司也看好委託設計（ NRE）業務將維持強勁表現，主因是2奈米製程加速器專案預期將於今年底前達成設計定案（Tape-out）的里程碑。

亞馬遜執行長Andy Jassy在年度致股東信中披露，晶片部門年化營收已逾200億美元，若對外銷售可達500億美元。法人評估，亞馬遜先前僅通過AWS租用晶片算力，未來有可能對外銷售Trainium晶片，添增世芯-KY營運上檔空間。

輝達 世芯 伺服器

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