和椿財報／首季獲利0.94億元、年增58.7％ EPS 1.14元

和椿（6215）公布2026年首季財報，第1季合併營收達新台幣7.73億元，年增58.7％，受惠於設備與模組、機器人及其他主力產品線營收齊揚，營業毛利2.31億元、稅後純益0.94億元、每股純益（EPS）1.14元，分別較去年同期成長101.2％、212.0％、208.1％，單季獲利達2025年全年度(EPS2.08元)的54.8％。

和椿並公告2026年4月合併營收為新台幣3.33億元，累計2026年前4月合併營收為新台幣11.06億元，皆創下歷史同期新高記錄，分別較去年同期大幅成長86.9％、66.2％。

隨著輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳揭示「機器人時代」正式降臨，全球產業鏈正迎來從虛擬 AI 邁向物理 AI 的新世代。和椿之所以能從傳統設備與零件供應商，成功升級為AI智慧機器人整合解決方案商，關鍵在於長期深耕自動化、智慧製造、機器手臂及相關核心零組件與模組設備領域，累積深厚技術實力與場域整合經驗。

和椿目前已與全球知名服務型機器人品牌普渡及優必選等業者建立戰略合作關係，旗下機器人產品涵蓋清潔、安防、工業搬運等應用場域，其核心運算平台已逐步導入 NVIDIA 邊緣AI運算晶片，將高效能AI算力導入智慧工廠、智慧商辦、智慧旅館等多元場景。透過軟硬體整合優勢，和椿旗下機器人產品在視覺辨識精度、動態避障反應速度、多機調度等關鍵技術指標上，已具備國際競爭力，並成功切入AI基礎建設、AI伺服器、高階半導體與電子產業等高階智慧製造之重要供應鏈地位。

在全球勞動力長期短缺與產業智慧化升級趨勢下，機器人產業已從過往單純的機械手臂應用，逐步演進至具備自主決策能力的機器人時代。機器人的發展方向，不再只是「讓機器動起來」，而是朝向具備理解環境、適應環境與自主互動能力的「具身智慧（Embodied AI）」持續進化。和椿憑藉AI軟體模擬、多元場景驗證與整合解決方案能力，能有效協助客戶打造高度客製化的智慧製造應用，大幅提升導入效率與生產效益，成為公司訂單能見度維持高檔的重要關鍵。

展望未來，和椿對於整體營運正向成長深具信心。和椿將持續深化AI運算平台與機器人整合技術的研發投入，積極掌握全球機器人產業高速成長所帶來的高附加價值商機。隨著客戶擴產與智慧化升級需求趨勢持續明確，將對未來整體營運成長與訂單能見度注入強勁的成長動能。