飛捷強勢漲停 首季EPS達2.51元、創單季歷史新高

飛捷（6206）公告2026年第1季財報暨4月合併營收，首季獲利表現強勁，單季毛利額、營業利益、稅前淨利及每股盈餘（EPS）同步刷新歷史單季紀錄。4月單月營收亦展現爆發力，顯示本業接單動能暢旺；財報、營收利多，帶動飛捷11日股價早盤直攻漲停板130.5元，上漲11.5元。

飛捷今年首季營收15.1億元，季增39%、年增11%。在產品及客戶組合優化下，毛利率達45.6%，營業利益率提升至28.1%，單季EPS 2.51 元，創歷史新高。

在營收方面，飛捷今年4月合併營收6.41億元，年增高44%，月增18%；累計前四月營收21.51億元，年增19%，成長力道強勁。

除本業獲利穩健攀升，飛捷AI軟體布局亦傳捷報。子公司Berry AI本月宣布斬獲美國指標性連鎖速食餐飲品牌Culver's成為其億元級新客戶。Berry AI去年營收已突破億元大關，此次成功複製Zaxbys規模化導入經驗，將與Culver's攜手合作，於全美1,000家以上門市導入AI影像辨識解決方案。

飛捷指出，軟體服務具備高續約率與持續性營收（Recurring Revenue）特性，隨Culver's大型專案啟動，不僅將穩定貢獻Berry AI長期業績，更象徵其在美國速食餐飲（QSR）市場的AI滲透率進入快速增長期。

Berry AI利用先進AI影像辨識技術，提供服務流程、車流、客流及營運績效指標的即時洞察，縮短顧客等待時間並優化人力部署。Culver's營運長Rich Modjeski表示：「Berry AI的視覺辨識技術賦予門市團隊即時決策的能力，不僅有效提升服務速度並確保精準度，進而全面提升顧客的消費體驗。」

展望未來，飛捷在終端需求強勁與軟硬整合實力支撐下，營收獲利維持正向增長趨勢。隨著Culver's 合作案於第二季開始導入，除挹注長期穩定的持續性軟體收益，更為日後擴張至其他連鎖體系奠定標準化基礎，全面推升飛捷集團第二成長曲線動能。