威強電今年首季獲利1.69億元 EPS 達0.96元

工業電腦廠威強電（3022）公告2026年第1季財報，2026年第1季合併營收為15.92億元，歸屬於母公司業主淨利達1.69億元，每股純益為0.96元。

威強電2026年第1季，就產品銷售佔比：邊緣運算業務占比約37%、醫療業務約30%、網通業務約21%、ODM業務約12%。本季各業務線表現分歧，網通業務呈現明顯成長，醫療及ODM部分業務則受客戶端出貨節奏調控影響，致使整體營收較去年同期略有下滑。營業毛利方面，受產品組合變動及原物料成本波動雙重因素影響，本季毛利率較去年同期下滑，為整體獲利表現趨緩之主因。

此外，威強電於4月13日舉行楊梅新廠動土典禮。此座新廠落成後，將整合產品開發與先進製造，實現從「概念設計」到「產品交付」之垂直整合，顯著提升營運效率與技術落地能力。

威強電由大同廠奠基，歷經中興廠的產能擴張、上海廠的全球佈局，以及七堵廠的製造深化。如今楊梅新廠的加入，象徵公司進入「高加值製造」的新階段，形成全球協同供應鏈的關鍵一環。

楊梅新廠的加入，象徵公司進入「高加值製造」的新階段，形成全球協同供應鏈之關鍵一環。其中，三大核心戰略解決方案，包含一、AI 邊緣運算：以虛擬化整合硬體與軟體，支援AI邊緣高效運算；二、高階智慧醫療：垂直整合集團醫療資源，提供符合國際認證之一站式研製服務；三、網通應用：鎖定高頻寬、高穩定性之網路資安與通訊設備之研發生產。

威強電表示，楊梅新廠的設立不僅是產能的擴充，更強化了威強電與客戶間的深度夥伴關係，為未來的全球佈局與營收成長打下最紮實的根基。