大和：川湖第1季財報優於預期 目標價由3,880元上調至5,888元

大和資本證券釋出報告指出，川湖（2059）第1季財報優於預期，將持續受惠於一般伺服器需求強勁，目標價由3,880元上調至5,888元，本益比從26倍提高到30倍，評等從「優於大盤」升級到「買進」。

大和指出，川湖第1季稅後純益34.85億元、每股稅後純益（EPS）為36.58元，比大和預期高出10%、比法人共識預期高出18%，主要受惠於匯兌收益。川湖第1季營收54.5億元，季增10.1%、年增37.8%，符合大和預期。美元兌新台幣第1季升值2%，幅度低於去年第4季升值4%，匯率走勢有利於川湖毛利率季增1.6個百分點。

大和認為，川湖股價將完全反映在輝達的市占率流失。一般伺服器需求上升，加上川湖在AI伺服器滑軌市場中約70%的主導地位，將使公司能持續維持正向的營收成長動能。大和預估川湖2025-2028年獲利年複合成長率達30%，將2026-2027年的預估EPS調升21-27%。

大和指出，川湖4月營收強勁，主要是成為亞馬遜新特殊應用IC（ASIC）AI伺服器的主要滑軌供應商，此貢獻預期將成為2026年的重要成長驅動力。川湖今年ASIC營收預估年增73%，反映出貨量增加與平均售價提升。隨著整體潛在市場（TAM）持續擴張至2027 年，Google TPU在川湖ASIC營收組合中可望扮演重要角色。

在CPU方面，大和預估川湖一般伺服器今年營收將年增78%、2027年營收年增41%，可望持續受惠於伺服器供應鏈的強勁成長動能，因為川湖在一般伺服器的市占率約60%。此外，輝達在GTC大會展示完整機櫃解決方案，可望在2028年前產生額外的30-60萬組滑軌需求，有利川湖。