AI 應用挹注成長動能 美科技基金後勁十足 專家建議定期定額布局

美股企業第1季財報季進入尾聲，整體基本面仍具韌性。根據高盛統計，截至5月1日，S&P500成分股中已有超過六成企業獲利表現優於市場預期，逾八成企業獲利至少符合預期，顯示企業獲利動能仍對股市形成支撐，但各產業表現呈現明顯分化，建議可定期定額或逢低布局科技基金。

從產業別來看，資訊科技表現最為亮眼，高達76%的企業獲利優於預期，且所有已公布財報的公司皆符合或超出市場預估，營收超出預期比重亦達79%。相較之下，房地產、能源與公用事業表現相對承壓。

法人表示，雖然房地產業有七成企業獲利優於預期，但營收優於預期的比重僅約兩成，顯示在高利率環境下，需求復甦仍有限；能源與公用事業的獲利與營收超預期比重則相對偏低，反映產業景氣循環與成本結構的影響。金融與非必需消費品則呈現溫和改善，但整體仍低於科技與防禦型產業。

瀚亞投信指出，美國企業獲利結構尚未出現明顯轉弱，特別是AI相關資本支出與算力需求仍為中長期成長主軸。

不過，在估值偏高與政策不確定性並存的環境下，產業與企業間的表現差距可能持續擴大，AI應用持續擴展，推動雲端服務與高效能運算需求上升，成為科技股獲利成長的關鍵動能，建議可定期定額或逢低布局科技基金。

主動群益美國增長ETF（00997A）經理人吳承恕表示，市場預期S&P500成分企業有望連續六季繳出EPS雙位數增長佳績，重量級企業財報顯示AI需求上修，訂單能見度高有助帶動營收及獲利成長，投資上可優先留意具技術領先與具備市占優勢的科技成長股。再者，受惠於政策加持的航太科技與監管鬆綁的金融科技等類股表現亦不容小覷，也同被視為未來重點趨勢。

富蘭克林證券投顧指出，雖美國關稅不確定性仍存，預期AI浪潮將延續下，長遠來看科技股仍將維持多頭格局，同時資金也將逐漸從追逐AI概念股轉向更廣泛的領域，包含工業、金融、消費耐久財、中小型股等景氣循環領域，建議多元布局掌握投資機會。