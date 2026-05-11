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新應材、台特化 四檔夯

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

半導體市場規模持續受惠AI強勁需求帶動成長，且新產能不斷擴充和整體半導體產業的技術革新，都成為推升半導體材料市場的動能。發行券商指出，看好新應材（4749）、台特化（4772）等特用化學族群後市表現的投資人，可以留意相關權證的布局機會。

新應材第1季累計營收12.46億元，年成長29.85%，已切入高階封裝材料領域，並與投入先進封裝用高階膠材市場，積極布局第二成長曲線。進入第2季，4月營收3.52億元，月減18.55%，年減12.39%，主因3月客戶設備調整與洗線需求增加，帶動化學品消耗量放大，4月後相關需求回歸常態，因此，營收回歸至正常水位。法人認為，產品驗證進展方面，先進製程節點推進A16、A14製程進入驗證階段；先進封裝已有一產品通過客戶驗證，將導入客戶全新封裝型態，預計今年開始貢獻營收，今年聚焦於2奈米前段製程材料放量，短期成長動能將視客戶2奈米產能開出與拉貨速度而定。

台特化首季稅後純益1.96億元，年增約92%，每股純益（EPS）1.33元。展望後市，法人指出，預估本業氣體業務與設備清洗業務營收皆呈現季增趨勢。中長期而言，在半導體材料供應鏈中，法人看好具有獨占或寡占地位的廠家，台特化作為台灣少數高階特殊氣體量產商，為其評價帶來支撐。進一步來看，矽乙烷等特殊氣體於先進製程中用量大幅增加，且台特化於N3市占率開始提升，至N2成為矽乙烷最大供應商，台特化將優先受惠於先進製程產能擴增。

權證發行商建議，若看好新應材、台特化等後市表現的投資人，可買進價內外15%以內、距到期日四個月以上的相關認購權證。

半導體 營收 應材

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