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台達電 押價內外10%

經濟日報／ 記者崔馨方整理

台達電（2308）上周股價漲1.6%。法人看好，台達電隨HVDC、AI電源與資料中心電力架構成熟，進入高成長與高獲利同升的階段，相關權證可伺機布局。

法人表示，台達電首季受AI資料中心需求強勁帶動，成長動能高度集中於電力電子與基礎設施業務。隨超大規模雲端服務商持續擴大AI資本支出，主要雲端業者營收皆維持雙位數成長，且與中鼎的合作有利公司由電源供應商進一步升級為電力與能源解決方案平台。

權證發行商建議，若看好台達電後市表現，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外10%內（含）、剩餘天數逾五個月等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（國泰證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

台達電 中鼎 權證

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