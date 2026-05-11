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中磊 瞄準逾三個月

經濟日報／ 記者高瑜君整理

中磊（5388）4月營收68.6億元，年成長65.5%，月減1.1%，創下單月營收歷史次高紀錄；累計前四月營收235.1億元，年成長51.67%，也是歷史同期新高，主要是受惠北美有線電視、電信營運商出貨增溫、企業網通回溫，邊緣AI產品出貨CSP客戶等四大引擎帶動。

法人認為，雖DRAM成本大增，但主要客戶多為電信商與有線電視營運商，網通CPE是收取服務月費基礎，不因DRAM、NAND Flash成本上漲失去需求，加上新規格高速產品，如5G FWA、10G PON等皆已搭載WiFi-7，推升產品單價。

權證券商建議，若看好中磊後市表現，可買價內外15%以內、離到期日逾90天認購權證，參與這波偏多行情。（兆豐證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

中磊 營收 權證

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