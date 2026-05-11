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市值型權證認購悍

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

台股近期在AI、與權值股輪動帶動下，加權指數持續站穩高檔，市場資金同步回流市值型ETF。其中，加權指數（IX0001）以及元大台灣50（0050）等相關權證受惠台積電等權值股續強，吸引投資人布局。

近來在市場持續對中東反覆的情勢鈍化、美國科技股走勢強勁、及台美財報題材等帶動下，台股漲升動能充沛；像是4月營收、部分公司法說會與已公布第1季財報內容表現較佳者，近期均有亮眼表現。

法人表示，這些表現相對亮眼的族群，包括晶圓代工、IC設計、AI、PCB相關族群、記憶體、電源供應器、機殼、被動元件、矽晶圓等。在資金充沛的情況下，盤面類股快速輪動，且不斷推升大盤；4月單月大漲超過7,200點，5月迄今延續並已大漲超過3,000點，台股後市仍可期。

整體來看，台股在急漲後進入高檔整理階段，隨著財報陸續揭曉，利多消息出籠後，部分短線累積較大漲幅的標的也面臨而獲利了結，致使盤面上整理呈現個股輪動態勢；另一方面，AI算力競賽引爆包括高速傳輸銅箔基板（CCL） 需求大幅擴張，其他相關零組件也呈現供應吃緊。

此外，地緣風險反應趨於鈍化，市場正逐漸將焦點拉回企業獲利與AI題材本身，只要科技龍頭的訂單能見度維持清晰，短線利空往往成為逢低布局的機會，而非多頭反轉的訊號。

權證發行商建議，看好加權指數、0050等相關權證後市表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。

挑選標準，則是以價內外20%以內、剩餘天數超過100天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。

中東 台股 台積電

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