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慧榮：NAND 價持續看漲
在美掛牌的記憶體控制晶片大廠慧榮總經理苟嘉章表示，AI投資重心正從訓練快速移至推論，進一步帶動記憶體與儲存需求同步成長，在供給端受限下，預期DRAM與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）供需吃緊情況短期難解，NAND Flash更可能一路缺貨到2028年，下半年記憶體價格可望持續上揚。
法人指出，慧榮是台灣記憶體相關業者當中，唯一在美國掛牌的廠商，苟嘉章對記憶體市況看法，極具指標性。慧榮預期NAND Flash可能一路缺貨到2028年，記憶體報價持續走揚，台灣NAND相關概念股威剛（3260）、十銓、宇瞻等，都將持續享有漲價紅利。
苟嘉章分析，北美雲端服務供應商（CSP）持續大舉投入AI基建，為取得充裕的記憶體料源，雲端大咖積極透過與記憶體原廠簽訂長約與支付預付款，提前鎖定產能，即使各大記憶體廠現在啟動擴產，也無法立即反映在供給上，從取得土地、建置無塵室、設備到位，到裝機、良率調校完成，真正形成有效產能至少要二至三年，且設備交期長達一年至一年半，供需缺口短期難以快速改善。
至於價格走勢，苟嘉章認為，由於缺貨問題短期難解，今年下半年記憶體報價應會一路往上，帷漲幅可能小於上半年。他提到，記憶體價格高漲，恐不利產業均衡發展，部分手機與電腦廠已難以承受高昂成本，使得蘋果等具備採購優勢的大型品牌市占率有機會跳躍式成長。
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