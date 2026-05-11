聽新聞
0:00 / 0:00

慧榮：NAND 價持續看漲

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

在美掛牌的記憶體控制晶片大廠慧榮總經理苟嘉章表示，AI投資重心正從訓練快速移至推論，進一步帶動記憶體與儲存需求同步成長，在供給端受限下，預期DRAM與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）供需吃緊情況短期難解，NAND Flash更可能一路缺貨到2028年，下半年記憶體價格可望持續上揚。

法人指出，慧榮是台灣記憶體相關業者當中，唯一在美國掛牌的廠商，苟嘉章對記憶體市況看法，極具指標性。慧榮預期NAND Flash可能一路缺貨到2028年，記憶體報價持續走揚，台灣NAND相關概念股威剛（3260）、十銓、宇瞻等，都將持續享有漲價紅利。

苟嘉章分析，北美雲端服務供應商（CSP）持續大舉投入AI基建，為取得充裕的記憶體料源，雲端大咖積極透過與記憶體原廠簽訂長約與支付預付款，提前鎖定產能，即使各大記憶體廠現在啟動擴產，也無法立即反映在供給上，從取得土地、建置無塵室、設備到位，到裝機、良率調校完成，真正形成有效產能至少要二至三年，且設備交期長達一年至一年半，供需缺口短期難以快速改善。

至於價格走勢，苟嘉章認為，由於缺貨問題短期難解，今年下半年記憶體報價應會一路往上，帷漲幅可能小於上半年。他提到，記憶體價格高漲，恐不利產業均衡發展，部分手機與電腦廠已難以承受高昂成本，使得蘋果等具備採購優勢的大型品牌市占率有機會跳躍式成長。

威剛 十銓 雲端

延伸閱讀

日股ETF 補漲行情 熱

台股商品十強月漲四成 00947勁揚55% 聚焦 IC 設計族群

日股瘋狂補漲再刷歷史新高 這兩檔日本半導體 ETF 強彈

安聯00402A 掌握三大核心趨勢 發行價10元搶進美國科技

相關新聞

AI鏈五強 本周法說接力

鴻海、廣達、英業達、奇鋐、華碩等AI伺服器供應鏈五大廠將於本周先後召開法說會，外界將關注鴻海、廣達、英業達及華碩等AI伺服器出貨表現，以及奇鋐在散熱零組件出貨狀況是否有所改變，屆時五大廠對外釋出的展望將牽動後續AI伺服器供應鏈營運及股價表現。

AI 應用挹注成長動能 美科技基金後勁十足 專家建議定期定額布局

美股企業第1季財報季進入尾聲，整體基本面仍具韌性。根據高盛統計，截至5月1日，S&P500成分股中已有超過六成企業獲利表現優於市場預期，逾八成企業獲利至少符合預期，顯示企業獲利動能仍對股市形成支撐，但各產業表現呈現明顯分化，建議可定期定額或逢低布局科技基金。

華星光奪美大單

光通訊大廠華星光（4979）接單報捷，拿下美系網通大廠EML（電吸收調變雷射）元件後段模組及封裝大單，預期今年產能逐步開出後，可望開始快速挹注營收成長。

川湖目標價 喊到5,888

大和資本證券釋出報告指出，川湖（2059）第1季財報優於預期，將持續受惠於一般伺服器需求強勁，目標價由3,880元大升至5,888元，評等從「優於大盤」升級到「買進」。

一周盤前股市解析／晶圓代工、航空 區間操作

台股上周五（8日）受美股四大指數走弱拖累，指數以下挫47點開低後，承接買盤進場，推升指數一度由黑翻紅、最多上漲105點，但賣壓隨即出籠、指數翻黑，盤中一度下跌801點，終場跌幅收斂，跌329點、以41,603點作收。

就市論勢／先進封測、 ASIC 可關注

加權指數突破40,000點大關，背後核心驅動力是AI浪潮延續。美系四大雲端服務供應商（CSP）陸續上調今年AI資本支出，總金額上看6,500億美元至7,000億美元，是科技史上規模最大的集中基礎建設投資周期，對台廠供應鏈無疑是利多。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。