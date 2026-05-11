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AES 鋰電池銷售看增

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

電池模組股王AES-KY（6781）將於5月28日召開股東會，董事長宋福祥在營業報告書指出，隨著5G基地台的布建、AI快速發展，基地台及資料中心基礎設施建設延續，持續推動中大型工業備援系統電池模組需求，預期AES今年鋰電池在資料中心及5G基地台備用電池銷售量及占比將逐步提升。

AES今年股東會全面改選董事，依據公司提名名單，續任董事包含宋福祥、總經理宋維哲及獨董薛彬彬。本次董事改選最大亮點，是提名貿聯-KY董事長梁華哲擔任AES獨董。

回顧2025年，宋福祥指出，AES在中大型工業備援系統等工控型的鋰電池模組成長帶動下，全年營收來到160億元，年增60%；稅後純益32.6億元，年增50.23%，營收、獲利雙創新高紀錄，每股純益38.2元。

展望2026年，宋福祥表示，隨著5G基地台的布建、AI快速發展，基地台及資料中心基礎設施持續建設，持續推動中大型工業備援系統電池模組需求。

其中，基地台備援亦有以鋰電池替換鉛酸電池的趨勢；資料中心因AI快速發展，急速拉升對電力的需求，成為備用電源下階段成長主要動能。

營收 AES-KY

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