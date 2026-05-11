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jpp 上季 EPS 4.13元

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

機構件暨散熱大廠jpp-KY（5284）公布首季財報，受惠AI伺服器訂單需求暢旺，單季獲利季增逾44%，每股純益4.13元，為史上最強第1季。展望未來，jpp指出，目前訂單能見度直達下半年，全年營運正向樂觀。

jpp結算，首季營收11.66億元，創單季歷史新高，季增4.2%，年增45.6%；稅後純益2.18億元，季增44.3%，年增68.9%。

jpp表示，第1季雖是傳統淡季，在AI基礎設施需求大爆發帶動下，該公司營運淡季不淡。

據悉，jpp首季繳出亮眼成績單，主要動能是亞馬遜AWS的AI伺服器拉貨動能強勁。目前jpp泰國廠產能利用率維持歷史高檔高位，隨著新建噴漆廠即將完工，噴漆產能將進一步擴大，訂單能見度直達下半年。

jpp去年上半年單日機櫃出貨量約200櫃至240櫃，下半年將擴大至300櫃，今年首季新噴漆廠投產後，單日產能將進一步提升至400櫃，額外需求將透過外包方式補足，並保留其他產能，以支援利基型機櫃產品。

Sidecar業務方面，jpp相關產線已建置完成，並由泰國廠支援量產，目前jpp在Sidecar中，主要負責水冷零組件與系統組裝，現階段已在泰國設置無塵室，並步入測試階段，估今年下半年有望放量出貨。

另外，jpp位於泰國的廠區與戰略合作夥伴、台達電泰國子公司泰達電核心廠區僅臨幾個街區，地利之便不僅大幅提升物流效率，更透過JIT（Just-In-Time）供應模式，與泰達電在AI機殼、機櫃、電源櫃及其他機構件的供應鏈中形成深度的服務綁定。

法人表示，jpp為滿足泰達電需求，目前正為泰達電擴建2.2萬坪全新廠房，同時為因應後續AI訂單需求，預計將引進500噸、400噸的沖壓機殼，估計今年沖壓產能將較去年增長30%以上，今年整體展望樂觀。

亞馬遜 泰國 伺服器

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