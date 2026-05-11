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精誠搶攻代理商機
台灣資訊服務業龍頭精誠（6214）積極搶攻AI代理商機，海內外都傳出捷報。面對外界憂心AI代理恐重創軟體業，精誠認為，影響軟體公司存亡關鍵是AI的整合能力，該公司積極衝刺AI代理市場，擴大布局。
精誠在AI代理市場陸續有戰果，上月拿下日本電信業者訂單，對方將會在精誠的EAP（Enterprise AI Platform）平台上建構多組AI代理，針對龐大的用戶網路、核心網路，以及關鍵業務系統，進行每天24小時，全天候不間斷的資安監控與分析。
精誠強調，旗下EAP設計可提供日本電信客戶整合多來源數據，透過情報整合做到即時推理，並提供輔助建議，讓資訊轉化為可行動的決策依據。
精誠在國內市場也有不少斬獲，例如運用AI代理，自動處理企業訂艙或安排複雜物流行程，以及將AI代理導入台灣航空產業，完成旅程規劃、伴手禮建議、行程安排與飯店預約等，協助客戶從原本的航線經營，串接上下游生態圈，成為旅遊電商。精誠強調，基於多年累積與客戶共同協作的經驗，以及多系統環境整合的能力，精誠利用自身優勢，率先布局AI代理服務，成為首批參賽者。
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