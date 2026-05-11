聽新聞
0:00 / 0:00

仁寶拚當 AI 第一梯隊 投入交換器研發 瞄準雲端基建整合訂單

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導
仁寶董事長陳瑞聰。聯合報系資料照
仁寶董事長陳瑞聰。聯合報系資料照

仁寶（2324）拚當AI伺服器代工第一梯隊，結盟歐洲雲端大咖與日本軟體服務大廠，擴大AI伺服器供應量能，並傳出開始投入AI伺服器關鍵的交換器（Switch）研發及建置，鎖定雲端服務供應商（CSP）的超大型雲端基礎建設全方面整合訂單。

隨著AI伺服器市場規模持續擴增，AI算力持續增強，未來AI資料中心將更加強調資料協同運算，透過跨AI伺服器機櫃，甚至是跨AI資料中心模式，讓算力能更有效運用，扮演資料傳輸中繼點的交換器是AI基礎建設商機爆發的新重點。

業界傳出，仁寶近期開始加緊布局交換器研發及新產能建置，目標躋身全球AI伺服器ODM廠第一梯隊。法人指出，仁寶過去在5G網通基地台市場已有所著墨，當時推出應用在室內及室外小型基地台就有不錯出貨表現，現在隨著AI基礎建設開始強化網通建設，仁寶也開始啟動新產品研發及產能建置需求。

據了解，仁寶希望快速切入AI伺服器ODM廠市場，除了期許透過美系伺服器品牌廠角逐北美CSP大廠外溢訂單之外，也積極衝刺主權AI的伺服器代工市場，當前已經順利切入歐洲及日本等當地CSP大廠供應鏈，將有助於推動今年營收及獲利表現。

仁寶在AI伺服器代工領域屬於後進，正力拚彎道超車，近期火力全開，先與歐洲AI雲端服務供應商Verda結盟，由仁寶提供新一代GPU伺服器系統，供應高密度、液冷式AI伺服器平台，協助Verda加速在歐洲及亞太地區建置次世代AI基礎設施。

仁寶並攜手日本軟體服務大廠Datasection株式會社，由Datasection株式會社出手購買3.25億美元的輝達B300 AI伺服器，提供業界領先的大規模運算能力。

仁寶董事長陳瑞聰今年初曾表示，有信心今年業績重返兆元大關，伴隨美國德州AI伺服器新產能今年4月順利開出，代表仁寶將開始全力衝刺高營收成長動能的L10／L11的AI伺服器設計及代工市場。

仁寶 伺服器 Switch

延伸閱讀

AI鏈五強 本周法說接力

強勁AI需求 九大雲端廠投資將升溫

安謀財報財測優於預期 示警智慧手機需求疲軟

Verda與仁寶攜手加速AI基礎設施部署與擴展

相關新聞

AI鏈五強 本周法說接力

鴻海、廣達、英業達、奇鋐、華碩等AI伺服器供應鏈五大廠將於本周先後召開法說會，外界將關注鴻海、廣達、英業達及華碩等AI伺服器出貨表現，以及奇鋐在散熱零組件出貨狀況是否有所改變，屆時五大廠對外釋出的展望將牽動後續AI伺服器供應鏈營運及股價表現。

AI 應用挹注成長動能 美科技基金後勁十足 專家建議定期定額布局

美股企業第1季財報季進入尾聲，整體基本面仍具韌性。根據高盛統計，截至5月1日，S&P500成分股中已有超過六成企業獲利表現優於市場預期，逾八成企業獲利至少符合預期，顯示企業獲利動能仍對股市形成支撐，但各產業表現呈現明顯分化，建議可定期定額或逢低布局科技基金。

華星光奪美大單

光通訊大廠華星光（4979）接單報捷，拿下美系網通大廠EML（電吸收調變雷射）元件後段模組及封裝大單，預期今年產能逐步開出後，可望開始快速挹注營收成長。

川湖目標價 喊到5,888

大和資本證券釋出報告指出，川湖（2059）第1季財報優於預期，將持續受惠於一般伺服器需求強勁，目標價由3,880元大升至5,888元，評等從「優於大盤」升級到「買進」。

一周盤前股市解析／晶圓代工、航空 區間操作

台股上周五（8日）受美股四大指數走弱拖累，指數以下挫47點開低後，承接買盤進場，推升指數一度由黑翻紅、最多上漲105點，但賣壓隨即出籠、指數翻黑，盤中一度下跌801點，終場跌幅收斂，跌329點、以41,603點作收。

就市論勢／先進封測、 ASIC 可關注

加權指數突破40,000點大關，背後核心驅動力是AI浪潮延續。美系四大雲端服務供應商（CSP）陸續上調今年AI資本支出，總金額上看6,500億美元至7,000億美元，是科技史上規模最大的集中基礎建設投資周期，對台廠供應鏈無疑是利多。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。