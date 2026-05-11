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伸興深耕機器人「智慧製造」

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

伸興工業（1558）指出，集團整體發展策略，正透過資源整合推進多元產業布局。其中，在新興應用領域方面，集團持續深化在人形機器人與智慧製造的布局。

展望未來，伸興維持審慎看法。歐美市場消費需求回溫，有助於支撐縫紉機本業接單與出貨動能維持穩定，加上集團持續深化越南生產基地整合效益，強化供應鏈彈性與成本控管能力，將有助於提升整體營運效率。

同時，在子公司宇隆AI機器人與智慧製造產業快速發展趨勢下，集團將持續整合內部資源，推進關鍵零組件模組化與系統化布局，從傳統製造邁向高附加價值應用領域，朝向高成長、高價值的精密製造集團邁進。

基本面方面，伸興工業第1季合併財報，合併營收19.26億元，季增18.1%、年減5.7%，營業毛利4.66億元，毛利率24%，稅後純益0.8億元，季減3.2%、年減4.2%，每股稅後純益1.23元。

伸興4月合併營收7.01億元，月增0.2%、年增11.2%；前四月合併營收26.28億元、年減1.7%。4月營收表現延續本業縫紉機穩健出貨態勢，特別是歐美市場及大陸市場拉貨動能持續，支撐整體營收維持穩健表現。

伸興 機器人 人形機器人

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