技術面翻多科技股 有戲

台股自3月底美伊戰爭低點31,705點算起，截至上周最高點42,166點，短短不到兩個月指數就一度上漲達10,461點，漲幅接近三成，上漲點數與漲幅都創下台股罕見新紀錄。

帶動台股這波大漲的原因有幾個，首先，美伊中東戰爭以及荷莫茲海峽封鎖衍生的能源斷鏈風險，在4月8日雙方達成停火協定後，被投資市場以利空出盡看待；油價衝高動能消退後，高評價的科技類股順勢反彈並再新高。

其次，從交易面來看，台股投資人FOMO害怕錯失行情的情緒高漲，資金持續湧入主動型以及市值型ETF，促使ETF操盤人持續加碼手中早已鎖定的中小型高獲利AI題材股，創造萬元股及多檔千金股；加上主管機關放寬單一基金持有個股上限比例，也帶動一波趁基金公司章程未修訂前，提前卡位台積電（2330）的買盤，加速指數破關上攻速度。

從基本面來看，這波行情算得上是有基之彈。美國四大雲端服務供應商（CSP）公布前季財報顯示AI相關投資確實能帶動獲利成長，且四家公司合計尚未交付之訂單已超過5,000億美元以上並且持續增加中，即使其中超過一半都是來自OpenAI與Anthropics下單。

由於未交付訂單累積，四大CSP廠再度調升資本支出規模，年增率由原先預估的六成拉高至超過七成以上，即使其中有不少原因是來自記憶體、CPU等元件的漲幅，但不可否認的，高達七成以上的資本支出年增率依舊遠高於兩年前市場對今年企業支出成長率將下滑至兩成以內的預估。

由於資本支出需求的源頭在於半導體高階製程提供的算力，而眾所周知的，蓋一座全新的半導體廠，光未裝設備的無塵室廠房，就得耗時近一年，接著開始裝機與試產，投資人要看到規劃產能全能量產已經是基地舉行動土典禮兩年之後。

所以順著兩年前市場的預估跟目前市場實際對AI算力的渴望，產能供不應求的狀況就不足為奇。以三星為例，去年上半年對新產能的投資仍相對保守，但在AI需求確定後，從去年下半年起，包括原先只有空殼的韓國廠加速購入機台；而進度遠遠落後台積電的美國德州泰勒廠也加緊機台進駐，以便承接台積電產能滿載外溢的商機。

但記憶體新產能今年下半年只有少量開出，新建廠房的產能最快也要等到2027年下半年才有機會上線。所以記憶體的景氣確實不易反轉，但由於供給量增加有限，加上單價也不可能無限制上漲，因此類股股價要延續多頭走勢，恐怕得靠評價之調升。

台股經過最近一個多月的狂飆後，整體評價以巴菲特指標來看，已達台灣預估GDP的五倍；以筆者慣用的PBR來看，上周高點對應的PBR也來到4.17倍，是1995年網通熱潮帶動科技股大漲以來的新高點，也早已高過1995年以來近30年平均PBR 1.99倍的三倍標準差之上，無怪乎上周台股單日當沖金額一度突破1兆元關卡，反應投資人既期待又怕受傷害之心。

在這種基本面持續看好、股價、評價迭創歷史新高環境下，建議投資人關注幾個重點，首先，觀察台積電多頭慣性有沒有改變？亦即底部愈墊愈高、回測不破前高的慣性有沒有改變？只要沒變，預期台股驚驚漲格局不會變。

其次，本周川習會，預期美中關係持續降溫，中國大陸或許可在中東僵局發揮影響力，若能順勢促使荷莫茲海峽重開，將有利股市多頭續航。資金面上，建議留意SpaceX、Anthropics等大型科技公司IPO潛在的資金排擠效應。

短線選股，由於財報接近發布尾聲且已進入報稅季，高估值科技股追高風險大，建議可留意上周股價剛站上年線且均線結構正式翻多的科技類股，或是上周投信開始介入的傳產績優股，作為股市漲多修正時資金轉戰方向。

（作者是群益投顧董事長）