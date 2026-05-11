川湖目標價 喊到5,888

大和資本證券釋出報告指出，川湖（2059）第1季財報優於預期，將持續受惠於一般伺服器需求強勁，目標價由3,880元大升至5,888元，評等從「優於大盤」升級到「買進」。

大和資本指出，川湖第1季稅後純益34.85億元、每股稅後純益（EPS）為36.58元，比預期高出10%、比法人共識預期高出18%，主要受惠於匯兌收益。川湖第1季營收54.5億元，季增10.1%、年增37.8%，符合預期。美元兌新台幣第1季升值2%，幅度低於去年第4季升值4%，匯率走勢有利於川湖毛利率季增1.6個百分點。

大和資本認為，一般伺服器需求上升，加上川湖在AI伺服器滑軌市場中約70%的主導地位，將使公司能夠持續維持正向的營收成長動能。

大和資本指出，川湖4月營收強勁，主要是成為亞馬遜新特殊應用IC（ASIC）AI伺服器的主要滑軌供應商，此貢獻預期將成為2026年的重要成長驅動力。川湖今年ASIC營收預估年增73%，反映出貨量增加與平均售價提升。隨著整體潛在市場（TAM）持續擴張至2027年，Google TPU在川湖ASIC營收組合中可望扮演重要角色。

在CPU方面，大和資本預估川湖一般伺服器今年營收將年增78%、2027年營收年增41%，可望持續受惠於伺服器供應鏈的強勁成長動能，因為川湖在一般伺服器的市占率約60%。此外，輝達在GTC大會展示完整機櫃解決方案，可望在2028年前產生額外的30-60萬組滑軌需求，有利川湖。

大和資本將川湖2026-2027年的預估EPS調升21%-27%，以反映第1季財報優於預期，並預估川湖2025-2028年獲利年複合成長率達30%，將本益比從26倍提高到30倍。