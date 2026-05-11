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華星光奪美大單

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

光通訊大廠華星光（4979）接單報捷，拿下美系網通大廠EML（電吸收調變雷射）元件後段模組及封裝大單，預期今年產能逐步開出後，可望開始快速挹注營收成長。

法人指出，輝達為了確保GPU集群效能，策略性壟斷了關鍵的EML產能，足見EML在AI伺服器邁入「光進銅退」時代後的重要性。華星光受惠這波AI基礎建設商機，今年業績有望較去年成長二位數百分比，獲利力拚再創新高。

業界指出，AI基建商機爆發成長，北美雲端服務供應商（CSP）積極採購輝達GPU架構AI伺服器之餘，同步啟動自研ASIC晶片的AI伺服器建置，伴隨AI算力增強，光通訊升級規格開始崛起。

北美ASIC晶片大廠當前不僅除了鞏固先進製程、封測等產能之外，近日更與北美網通大廠簽訂合約，取得大量光通訊必備元件EML新產能，由於該北美網通大廠與華星光大股東誼虹科技合作關係緊密，華星光順勢成功卡位，進入EML後段模組及封裝供應鏈。

據了解，華星光近年除了積極建置連續波雷射（CW Laser）新產能，也啟動單通道200G EML產能建置，並在今年開始啟動量產計畫，新產能將可望逐季開出，大啖AI基建的光通訊升級及共同封裝光學（CPO）商機。

研調機構集邦科技（Trendforce）針對光通訊報告指出，目前中長距離光收發模組的雷射可以分為EML雷射與CW雷射兩種形式。其中，EML雷射因在單一晶片內整合訊號調變功能，生產門檻極高且光學組件複雜，全球供應商屈指可數，主要供應商包括Lumentum、Coherent、Mitsubishi、Sumitomo、博通等。

由於超大型資料中心出現，面對超長的傳輸距離，使得穿透距離更長、訊號穩定的EML雷射成為關鍵戰略物資。

華星光 輝達 伺服器

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