益張訂單能見度看到Q3

全球商用置物設備大廠益張（8342）表示，受惠於半導體產業持續升溫，近期來自國內封裝測試大廠、電子零件大廠的訂單明顯增溫，相關訂單能見度已看到今年第3季初，預期今年內銷營收有望倍數成長。

益張近期自有品牌系列產品，在國內封裝測試大廠、電子零組件、金融機構、醫療院所及交通運輸等領域，訂單明顯穩健成長，預期透過對客戶的客製化及一站式解決方案服務，將能擴展更多產業領域應用的需求。

至於基本面，第1季合併財報，合併營收3.75億元、年增1.4%，毛利率25.97%，較去年同期減少1.28個百分點，稅後純益0.48億元，每股稅後純益為1.45元。

益張指出，第1季營收較去年同期微幅增加，主要因為北美地區出貨穩定、特殊金屬材質的出貨持續增加，以及深耕國內自有品牌「OGEE移動式倉儲」系列產品所貢獻。

在毛利率方面，第1季主要受產品結構因素干擾略為下滑，但仍維持在近幾年的相對高水準。展望第2季，在產品結構優化，以及採行適度的成本低點原物料備貨策略，以及新台幣匯率維持穩定的狀態下，毛利率有機會穩健提升。