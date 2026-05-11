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櫃買徵才 18日截止報名

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心今年擴大徵才，預計招募會計、財金、企劃、法務、建築、資安、資訊等專業領域人才，廣邀具備創新思維與行動力的菁英加入櫃買團隊，為資本市場注入新動能。本次招募報名時間自即日起至5月18日止，一律採網路報名，招募資訊請參閱證基會招募專區（網址：https://examweb.sfi.org.tw/tpex20260530）。

此次將招募會計審計、財務金融、業務企劃、法務、建築與裝修規劃、資安稽核、資安技術、應用系統開發、主機管理等九類專業領域人才，後三類資訊專才。

櫃買中心積極打造幸福職場，提供卓越的職涯發展機會及具有競爭力的薪酬待遇，更注重員工的身心健康。

員工除享有勞、健保外，更提供優於法令規定的退休金制度、團體健康保險保障、交通與伙食津貼、獎金、自強活動、旅遊補助、健康檢查、生育獎勵、托兒津貼、育兒津貼、子女教育補助及員工協助方案（EAPs）等完善之福利措施，以及多元化社團活動與教育訓練，協助員工在工作與生活間取得更好的平衡。

櫃買中心 資安

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