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敘豐攻載板去汙商機

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
櫃買中心董事長簡立忠（右）致贈紀念品予敘豐董事長周政均（左），恭賀上櫃掛牌成功。櫃買中心／提供
櫃買中心董事長簡立忠（右）致贈紀念品予敘豐董事長周政均（左），恭賀上櫃掛牌成功。櫃買中心／提供

IC載板設備商新星，解決微汙染的專家敘豐（3485）主要從事高階IC載板及顯示器等濕製程相關設備的研發、製造及銷售，已於5月6日正式上櫃掛牌。承銷價128元，掛牌三個交易日以來股價收在270元，漲幅有110.9%。

敘豐2025年度合併營收5.49億元，每股稅後純益（EPS）5.85元。

敘豐成立於1994年，公司早期以印刷電路板及光電產業製程設備的開發與銷售起家，深耕濕製程設備領域許多年，後運用在濕製程與自動化設備領域所累積的深厚技術與豐富經驗，協助IC載板大廠克服高階ABF載板因線寬／線距微縮所導致之微塵與藥液汙染殘留問題，使敘豐IC載板濕製程設備成功切入IC載板大廠產線。

近年因應AI、高效運算與5G的興起，帶動高階載板需求上揚及推升IC載板技術規格升級，敘豐憑藉其洗淨、潔淨、微影及蝕刻等核心技術，可因應高階IC載板製程對於高潔淨、微細線路加工與穩定性的需求，其設備產品可維持一定程度之毛利率，並與客戶建立長期合作關係，奠定市場競爭優勢。

櫃買中心表示，台灣的電子科技產業長期以來建立了完整的上、中、下游供應鏈，在全球市場占有一席之地，且隨著AI人工智慧等新興科技應用領域的蓬勃發展，台灣電子科技產業更顯得備受矚目。

電子科技產業向來也是櫃買市場的主要產業族群，目前櫃買市場的市值逾六成是屬電子科技相關類股，當中除了投資人耳熟能詳的電子大廠外，市場中也匯聚了為數眾多像敘豐公司這樣的中小型企業，共同構築出具堅強實力的電子科技產業聚落。

櫃買中心未來亦將持續推動更多優質企業進入資本市場，以利企業善用資本市場的資源與力量，持續提升公司競爭力，邁向永續經營發展。

營收

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