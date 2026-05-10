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台光電第1季EPS 14.9元 法人看好全年上看76.2元

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台光電董事長董定宇。記者尹慧中／攝影
台光電董事長董定宇。記者尹慧中／攝影

台光電（2383）第1季營收330.6億元，季增32.6%、年增52.5%，毛利率季增至29.42%，分析師表示，符合公司法說會給予的毛利率區間指引，稅後純益53.3億元，季增42.8%、年增53.9%，每股獲利（EPS）14.9元。

大型法人機構表示，第2季隨著CSP ASIC server CCL持續出貨，switch、LEO訂單亦佳，正向看待全季表現，且隨著上游成本端漲價開始向下游客戶百分之百反映下，預估單季營收為368.3億元，季增11.4%、年增63.6%，毛利率31.8%，稅後純益66.4億元，季增24.4%、年增91.1%，EPS成長至18.5元。

在今、明年營運展望上，看好台光電將全產全銷、產品規格升級迭代有助於ASP成長，長線趨勢未改變下，預估今年EPS將成長至76.2元。

台光電 營收 EPS

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