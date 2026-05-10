AI鏈五強 本周法說接力

鴻海（2317）、廣達（2382）、英業達（2356）、奇鋐（3017）、華碩（2357）等AI伺服器供應鏈五大廠將於本周先後召開法說會，外界將關注鴻海、廣達、英業達及華碩等AI伺服器出貨表現，以及奇鋐在散熱零組件出貨狀況是否有所改變，屆時五大廠對外釋出的展望將牽動後續AI伺服器供應鏈營運及股價表現。

英業達將於12日打頭陣率先召開法說會，目前4月營收已經出爐，達847.87億元、年成長36.5％，創下單月歷史次高。法人指出，英業達在AI伺服器同時有GPU、ASIC等兩大架構AI伺服器客戶，預期今年出貨表現有望逐季衝高。

另外，華碩也將於12日舉行法說會，市場關注，華碩本季PC漲價影響，以及AI伺服器業務後市狀況。展望後市，華碩今年最大成長動能來自AI伺服器業務，預期將成長50%至100%。在PC業務方面，上半年則有提前拉貨潮，至於下半年仍需觀察。

鴻海、廣達等兩大ODM廠預計14日舉行法說會。法人認為，鴻海可望釋出AI強勁成長訊息，主要是下半年輝達（NVIDIA）Vera Rubin新產品開始拉貨，加上蘋果新款iPhone 18系列與折疊機挹注，鴻海今年業績可望逐季上升，持續挑戰歷史新高。

廣達4月合併營收3,399.21億元，月減6.3％，年成長120.7％，創單月歷史次高；前四月合併營收為1.15兆元、年增79.6％，刷新歷史同期新高。

散熱模組廠奇鋐預計14日召開法說會，除公布財報數據外，也將釋出最新展望，外界將優先關注AI散熱零組件設計趨勢影響以及Vera Rubin平台的散熱產品出貨進度。奇鋐今年4月營收156.31億元，月減13.2%、年增71.6%；前四月646.69億元，年增99.3%，創歷史新高。