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台達電4月營收下滑 仍寫次高

經濟日報／ 記者劉芳妙 ／台北報導

台達電（2308）昨（8）日公布4月營收586.92億元，月減1.8%，年增43.9%，仍為歷史次高，來自AI電源及液冷散熱等資料中心驅動成長。累計今年前四月營收2,180.44億元，年增36.5%。

台達電昨天股價收2,200元，下滑80元。外資法人反手賣超，投信法人連八買。

展望本季，法人看好隨輝達GB300等AI伺服器電源、液冷等產品出貨暢旺，預期台達電本季營收季增兩成，優於過去正常季節性表現，在產品組合持續優化下，有助於毛利率維持高檔。台達電不回應法人預估的財務數字。

法人認為，台達電受惠HVDC、AI電源及資料中心電力架構趨於成熟，加上與中鼎合作後，由電源供應商進一步升級為電力與能源解決方案平台，有望帶動營運高成長，獲利同步提升。

台達電首季每股純益（EPS）達7.91元，毛利率站上37%，兩大財務數字均創新高，台達電董事長鄭平表示，主要受惠AI占比愈來愈高。今年首季台達電來自液冷系統營收占比9%，電源占比達30%。產能仍吃緊，因為缺料及AI成長快速，客戶已在談一年後的產能布局，包括美國、中國大陸，泰國及台灣都會擴產，今年還會有新的生產據點。

鄭平表示，AI資料中心已成台達電最大的成長動能，隨CSP大廠擴大資本支出，帶動AI電源及散熱等整體電力解決方案需求成長。去年台達電來自液冷散熱成長快速，成為營收創高一大動能，鄭平表示，液冷散熱（Sidecar）自2024年11月開始出貨，兩個月出貨達4,000萬美元，去年全年達16億美元，預期今年仍繼續成長。

台達電 營收

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