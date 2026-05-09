廣達、緯創4月營收 攀同期最佳

廣達（2382）昨（8）日公布4月營收3,399.21億元，創歷史次高與同期新高；緯創4月營收2,834.37億元，創同期新高，兩大代工廠第2季AI伺服器出貨維持強勁，今年相關業績朝三位數成長目標前進。

廣達4月營收3,399億元，月減6.3%，年增120.7%；今年前四個月營收為1.149兆元，創同期新高，站上兆元，年增79.6%。廣達將於5月14日舉行法說會，目前為緘默期，先前表示AI伺服器仍為今年最主要的成長動能，第1季出貨主力已轉為輝達（NVIDIA） GB300，今年AI伺服器成長三位數百分比，預期整體伺服器營收比重將上看八成。

緯創4月營收為2,834.37億元，月減14.8%，年增111.9%，今年前四個月營收1.129兆元，創同期新高，年增135.2%。

緯創公布第1季稅後純益96.30億元，創單季新高，季增17.9%，年增80.6%，每股純益3.06元。

在AI伺服器方面，緯創看好第2季動能仍維持強勁。一般型伺服器方面，第2季不論季對季或年對年，出貨成長幅度都可望超過兩成，網通產品則受惠需求持續升溫推動，預期第2季年增幅度可達三位數成長。

和碩4月營收871.89億元，月增3.8%、年減15.2%。AI伺服器業務4月業績相比3月呈現三位數增長，成為營運增長亮點。累計今年前四個月營收為3,312.95億元，年減11.73%。