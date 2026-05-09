台積營收4,107億創最強4月 前四月業績大增29%

台積電（2330）昨（8）日公告4月合併營收4,107.26億元，月減1.1%，年增17.5%，創歷年同期新高、單月次高。累計今年前四個月營收約1兆5,448.29億元，年增29.9%，為同期新高。

台積電先前預告本季美元營收介於390至402億美元間，可望挑戰新高；以中間值計約396億美元，換算季增10%，年增32%，季增幅優於法人與市場預估個位數6-8%。首季新台幣營收約1兆1,341億元，首度破兆元。

台積電近六月營收

法人預期本季新台幣營收季增幅度約與美元相當皆為一成，換算5月至6月營收平均值約4,200億元，後續營收有潛力挑戰再創新高。

台積電預估本季毛利率來到65.5%至67.5%、營益率56.5%至58.5%，匯率假設基礎新台幣兌美元為31.7。毛利率中間數計算將季增0.3個百分點，營益率季減0.5個百分點。

魏哲家先前在法說會上首度上調今年美元營收展望，對未來幾年AI發展趨勢有信心，台積電以強大的技術差異化和廣泛的客戶基礎支持，對2026年全年營收以美元計成長超過30%充滿信心。

台積電技術論壇台灣場次將於5月14日在新竹登場。目前台積電在台灣與海外正同步擴充產能，今年預計全球蓋九座廠，包含先進製程與先進封裝廠的投資，新建廠數追平去年新紀錄，加上在建設當中的廠區整體建廠規模創下史上紀錄，也反映先進製程與先進封裝產能持續供不應求。