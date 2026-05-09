聽新聞
0:00 / 0:00

台積營收4,107億創最強4月 前四月業績大增29%

經濟日報／ 記者尹慧中/台北報導
台積電8日公告4月合併營收4,107.26億元，月減1.1%，年增17.5%，創歷年同期新高、單月次高。 路透
台積電8日公告4月合併營收4,107.26億元，月減1.1%，年增17.5%，創歷年同期新高、單月次高。 路透

台積電（2330）昨（8）日公告4月合併營收4,107.26億元，月減1.1%，年增17.5%，創歷年同期新高、單月次高。累計今年前四個月營收約1兆5,448.29億元，年增29.9%，為同期新高。

台積電先前預告本季美元營收介於390至402億美元間，可望挑戰新高；以中間值計約396億美元，換算季增10%，年增32%，季增幅優於法人與市場預估個位數6-8%。首季新台幣營收約1兆1,341億元，首度破兆元。

台積電近六月營收
台積電近六月營收

法人預期本季新台幣營收季增幅度約與美元相當皆為一成，換算5月至6月營收平均值約4,200億元，後續營收有潛力挑戰再創新高。

台積電預估本季毛利率來到65.5%至67.5%、營益率56.5%至58.5%，匯率假設基礎新台幣兌美元為31.7。毛利率中間數計算將季增0.3個百分點，營益率季減0.5個百分點。

魏哲家先前在法說會上首度上調今年美元營收展望，對未來幾年AI發展趨勢有信心，台積電以強大的技術差異化和廣泛的客戶基礎支持，對2026年全年營收以美元計成長超過30%充滿信心。

台積電技術論壇台灣場次將於5月14日在新竹登場。目前台積電在台灣與海外正同步擴充產能，今年預計全球蓋九座廠，包含先進製程與先進封裝廠的投資，新建廠數追平去年新紀錄，加上在建設當中的廠區整體建廠規模創下史上紀錄，也反映先進製程與先進封裝產能持續供不應求。

延伸閱讀

台積 台積電 營收

延伸閱讀

台積電營收／4月逾4,107億元、月減1.1% 創歷年同期新高

啟碁營收／4月114億元 創單月歷史新高

文曄第1季每股賺5.32元 獲利季增67% 突破70億元創高

緯穎最強Q1 賺逾七股本 純益141億元寫歷史次高

相關新聞

台積營收4,107億創最強4月 前四月業績大增29%

台積電（2330）昨（8）日公告4月合併營收4,107.26億元，月減1.1%，年增17.5%，創歷年同期新高、單月次高。累計今年前四個月營收約1兆5,448.29億元，年增29.9%，為同期新高。

世芯第1季EPS 17.55元 營收將爆發

特殊應用IC（ASIC）設計服務業者世芯-KY昨（8）日召開法說會，公布首季每股純益17.55元，並釋出對今年營收成長深具信心；將從第2季起開始增溫，隨著北美客戶3奈米製程AI加速器邁入放量出貨階段，第3季營收與獲利將呈現非常強勁的季增，全年營收展現「下半年爆發」態勢，營收預期再創新高。

華碩、宏碁4月營收 淡月不淡

受惠PC漲價效應帶動消費者提前購機熱潮，品牌雙A華碩、宏碁今年4月營收表現「淡季不淡」。

勤誠2026年營運逐季增 拿下北美兩大雲端廠水冷機櫃專案

伺服器機殼大廠勤誠（8210）昨（8）日召開法說會，執行長陳亞男表示，機櫃業務已接獲北美兩家CSP（雲端供應服務商）的水冷櫃專案，今年新業務營收占比有望逾一成。因應AI需求強勁及地緣政治要求，馬來西亞廠預計今年第3季啟動，美國達拉斯新廠最快明年下半年加入營運行列。

佳世達獲利將重返成長

佳世達（2352）昨（8）日舉行法說會，佳世達董事長陳其宏指出，今年第2、第3季能見度遠優於首季，對營運「審慎樂觀」，佳世達啟動AI轉型新局，重點鎖定AI算力需求、AI伺服器相關業務。在智能方案事業群、醫療及網通業務增長下，2026年營收、獲利將重回成長軌道。

廣達、緯創4月營收 攀同期最佳

廣達昨（8）日公布4月營收3,399.21億元，創歷史次高與同期新高；緯創4月營收2,834.37億元，創同期新高，兩大代工廠第2季AI伺服器出貨維持強勁，今年相關業績朝三位數成長目標前進。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。