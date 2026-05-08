榮惠-KY4月營收2.05億元創歷史新高 入選台灣璞玉指數

人工智慧（AI）液冷供應商榮惠-KY公告4月營收2.05億元，月增45.43%、年增54.38%，主要是受惠AI伺服器散熱需求強勁、日系客戶拉貨節奏回歸正常，營收創下歷史新高。公司表示，部分材料成本漲價幅度過高，公司也將持續調整產品售價以反映成本。

董事長劉世璘表示，上游銅箔基板（CCL）供給持續吃緊，AI伺服器使用高層數板耗用量大，公司備料庫存水位已從正常1個月逐步拉升至近兩個月，以維持穩定供貨。同時，客戶也擔憂交期拉長而選擇踴躍下單，進一步推升4月營運。劉世璘認為，銅箔基板缺料短期難見緩解，因此公司產品價格上季已調整一次，本季預計將再度漲價以反映成本。

榮惠-KY今年營運步入佳境，主要是切入伺服器散熱系統整合供應鏈，取得指定供應商資格，增添獲利成長動能。累計前四月，營收6.78億元，年增17.44%，由於產品結構優化漸具成效，期待今年獲利成長幅度將優於營收成長。

此外，榮惠-KY近日入選台灣指數公司「台灣璞玉指數」的新成分股，顯示其穩健獲利與配息能力獲得官方認證。劉世璘說公司穩健營運，感謝受到官方肯定，未來將繼續強化公司治理、股東權益、以及提升產業競爭力。