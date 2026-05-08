快訊

美股早盤／4大指數齊漲！非農就業報告優於預期 台積電ADR平盤遊走

母親節前財神送大禮！大樂透頭獎1億1注獨得 獎落這縣市

聽新聞
0:00 / 0:00

榮惠-KY4月營收2.05億元創歷史新高 入選台灣璞玉指數

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
榮惠-KY4月營收2.05億元歷史新高，入選台灣璞玉指數。圖／榮惠-KY提供
榮惠-KY4月營收2.05億元歷史新高，入選台灣璞玉指數。圖／榮惠-KY提供

人工智慧（AI）液冷供應商榮惠-KY公告4月營收2.05億元，月增45.43%、年增54.38%，主要是受惠AI伺服器散熱需求強勁、日系客戶拉貨節奏回歸正常，營收創下歷史新高。公司表示，部分材料成本漲價幅度過高，公司也將持續調整產品售價以反映成本。

董事長劉世璘表示，上游銅箔基板（CCL）供給持續吃緊，AI伺服器使用高層數板耗用量大，公司備料庫存水位已從正常1個月逐步拉升至近兩個月，以維持穩定供貨。同時，客戶也擔憂交期拉長而選擇踴躍下單，進一步推升4月營運。劉世璘認為，銅箔基板缺料短期難見緩解，因此公司產品價格上季已調整一次，本季預計將再度漲價以反映成本。

榮惠-KY今年營運步入佳境，主要是切入伺服器散熱系統整合供應鏈，取得指定供應商資格，增添獲利成長動能。累計前四月，營收6.78億元，年增17.44%，由於產品結構優化漸具成效，期待今年獲利成長幅度將優於營收成長。

此外，榮惠-KY近日入選台灣指數公司「台灣璞玉指數」的新成分股，顯示其穩健獲利與配息能力獲得官方認證。劉世璘說公司穩健營運，感謝受到官方肯定，未來將繼續強化公司治理、股東權益、以及提升產業競爭力。

人工智慧 營收 伺服器

延伸閱讀

群聯首季每股純益高達66.8元 庫存金額飆破700億元

東研信超財報／首季每股獲利0.12元 4月營收創歷史次高

國巨4月業績創新高

宏致營收／4月11.25億元創新高 今年逐季增長

相關新聞

宏碁營收／4月年增68.4% 創12年來單月新高

PC品牌大廠宏碁（2353）8日公布今年4月營收為313.12億元，創下12年來單月新高，年增68.4%，月增4.7%；累計前四月合併營收1,037.43億元，創下13年來同期新高，年增29.7%。

啟碁營收／4月114億元 創單月歷史新高

網通大廠啟碁（6285）8日公布4月營收114億元，月增5%，年增15.7%，連兩個月創單月歷史新高，累計前4月營收405.57億元，年增6.1%。

聯發科4月營收467.37億元月減26.1% 躍升台股市值第二大公司

聯發科今（8）日公布4月合併營收467.37億元，月減26.1%，年減4.1%；累計今年前四月營收為1958.87億元，比去年同期減少3.1%。

偉詮電財報／首季每股純益0.7元

IC設計廠偉詮電（2436）於8日公布首季財報，每股純益為0.7元。

文曄、益登 4月業績雙創歷史新高

通路商文曄（3036）與益登（3048）於8日都公布4月業績，雙雙創歷史新高。

佳世達法說會／看好第2、3季營運 期盼 AI伺服器業務年底前做出成績

佳世達（2352）8日舉行法說會，展望後市，佳世達董事長陳其宏坦言，今年第1季表現不算理想，但第2、第3季目前能見度遠優於首季，對營運「審慎樂觀」，佳世達已啟動AI轉型新局，尤其重點鎖定AI算力需求，希望AI伺服器相關業務在今年底前能做出一些成績。整體來看，佳世達在智能方案事業群、醫療及網通業務增長下，2026年營收、獲利將重回成長軌道。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。