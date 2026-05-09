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華碩、宏碁4月營收 淡月不淡
品牌雙A華碩（2357）、宏碁今年4月營收表現「淡季不淡」。華碩集團4月營收819.15億元，月減4.8%、年增45.7%，創同期新高。
宏碁4月營收313.12億元，月增4.7%、年增68.4%，為12年來單月新高。
累計華碩集團今年前四個月營收為2,902.89億元，年增42.3%；品牌營收方面，華碩4月為770.65億元，月減4.7%、年增5%，今年前四個月營收達2,711.17億元，年增45.3%。
法人指出，華碩今年4月營收維持高檔，受惠PC提前拉貨效應外，AI伺服器業務成為今年主要增長動能。
因應記憶體及CPU持續漲價，消費者及通路商預期筆電價格持續上漲，今年首季市場出現提前拉貨潮。
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