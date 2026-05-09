世芯第1季EPS 17.55元 營收將爆發

特殊應用IC（ASIC）設計服務業者世芯-KY（3661）昨（8）日召開法說會，公布首季每股純益17.55元，並釋出對今年營收成長深具信心；將從第2季起開始增溫，隨著北美客戶3奈米製程AI加速器邁入放量出貨階段，第3季營收與獲利將呈現非常強勁的季增，全年營收展現「下半年爆發」態勢，營收預期再創新高。

世芯第1季合併營收為41.86元，季減11.4％、年減60％，受惠於委託設計（NRE）業績比重高，帶動毛利率表現優於預期，達50.17％，歸屬母公司業主淨利為14.27億元，季減3.7％、年減2.4％，每股純益為17.55元。

世芯董事長暨總經理沈翔霖表示，大客戶的3奈米製程案件已經準備量產，預計6月開始出貨，各供應鏈廠商也配合支持足夠產能，以確保準時交貨，下一代的產品設計進度順利推進中。

沈翔霖指出，車用晶片案件上季已經量產，預計到年底前都將穩定生產，將會是上半年最大營收來源，以全年來看則是第二大營收來源，下一代車用晶片已在設計中。

沈翔霖指出，世芯第2季營收表現會比首季更好，第3季與第4季的表現力道還會更強勁，大幅高於第2季。強勁動能可望延續到明年下半年。他強調，最艱難的時期已經過去，有信心營收表現明顯成長，即使與2024年的歷史高峰相比也是如此。