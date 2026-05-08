景碩財報／首季淨利5.49億元、每股稅後純益1.17元 擬發債50億元內

載板廠商景碩（3189）今日公布財報，首季淨利5.49億元，年增98.9%，每股稅後純益1.17元，較去年同期僅0.61元成長，另外董事會決議發行無擔保普通公司債或永續發展債券不超過新臺幣伍拾億元，得自董事會決議日起一年內一次或分次發行。

景碩公告募得價款之用途及運用計畫：償還借款、充實營運資金、支應資本支出、或符合證券櫃檯買賣中心永續發展債券作業要點之投資計畫，以因應公司擴展業務之長期營運資金，並強化財務結構。最終實際發行條件、募集金額以及其他發行相關條件或事宜，授權董事長全權處理之。

統計顯示，載板廠首季財報已多出爐，載板龍頭欣興（3037）4月28日公布財報簡易數字，首季營收約374.46億元，季增7.9%，年增24.5%，受惠於ABF載板高階產能供不應求與高階印刷電路板（PCB）出貨放量，單季歸屬母公司淨利約50.42億元，季增約42.6%，年增451.6%，單季每股稅後純益3.28元，優於去年第4季2.32元與去年同期0.6元，單季淨利與每股稅後純益皆創近十三季以來新高。淨利居載板業之冠。

PCB載板廠商南電（8046）日前公布財報，今年首季淨利約13.08億元，單季每股稅後純益2.03元，較去年同期僅0.32元成長。另外PCB龍頭臻鼎-KY（4958）預計5月12日公布首季財報。