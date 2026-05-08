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富采法說會／首季虧損收斂EPS -0.2元 董座彭双浪：第2季迎旺季

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導

富采（3714）8日召開法人說明會，並公布第1季財報。受惠於產品組合優化及成本控管，富采本業虧損較前一季明顯收斂，歸屬母公司業主淨損縮減至1.5億元，每股淨損0.20元。董事長彭双浪強調，2026年首要任務為達成獲利，預期第2季進入零組件旺季後，營收將穩健成長，獲利能力逐季改善。

富采第1季合併營收為52.45億元，季增0.7%，年減6.8%。雖受農曆春節及傳統淡季影響，但專業照明、背光以及筆電人臉辨識、工業感測產品訂單強勁。第1季毛利率為11.1%，營業淨損3.1億元，營業淨損率-5.8%，較上一季大幅改善19.4個百分點。財務長王少蘭指出，公司財務結構穩健，截至第1季底現金部位達122億元。

針對第2季營運展望，元件事業本部總經理唐修睦表示，感測事業受惠於筆電人臉辨識及穿戴產品需求，營收可望有雙位數成長；特殊照明在植物照明進入旺季下，亦將有較大幅度增長。在先進顯示方面，Micro LED自第1季起逐步量產，預期第2季營收將呈倍數成長，下半年產能將較上半年擴增一倍以上。

車用與背光布局方面，富采光電董事長范進雍指出，電視背光在國際賽事帶動下，第2季具備雙位數成長機會。車用部分，大陸工廠的自動化CoB背光模組將於5月起大量交貨，且台灣全自動化車用照明模組線已通過車廠認證，預計明年開始貢獻營收。

面對近期市場關注的光通訊領域，彭双浪表示，富采在光通訊、機器人及場域經濟已投入資源。范進雍補充，面色型雷射（VCSEL）將先由非頂規市場切入，預計下半年提供樣品給大廠驗證；CW DFB雷射量產設備則於年底到位。至於InP（磷化銦）基板供應，公司有信心憑藉長期合作關係穩定取得供貨。

營收 富采 母公司

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