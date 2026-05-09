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眾達併購品固100%股權
光通訊元件廠眾達-KY（4977）昨（8）日停牌、下午舉行重訊記者會，宣布將併購品固集團100%股權，正式跨足高精密塑膠及金屬機構元件領域，擴大全球布局、提升經營績效與強化競爭力。
眾達副總趙偉州表示，將取得品固企業、Pingood （Thailand）Co., Ltd.、品基電子（東莞）及蘇州品基電子科技等公司100%股權，資金來源以自有資金為主。品固集團原有經營團隊將持續留任，期待未來雙方合作延續既有營運基礎並帶來新成長動能。
眾達藉由併購跨足高精密塑膠及金屬機構元件市場，優化現有產品設計及成本結構，結合品固集團既有龐大客戶供應網路，眾達高階客製化光通訊產品與品固產品全面服務資料中心與其他領域供應鏈客戶。
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