健鼎第1季EPS 5.61元 暫領先同業

伺服器機殼大廠勤誠（8210）昨（8）日召開法說會，執行長陳亞男表示，機櫃業務已接獲北美兩家CSP（雲端供應服務商）的水冷櫃專案，今年新業務營收占比有望逾一成。因應AI需求強勁及地緣政治要求，馬來西亞廠預計今年第3季啟動，美國達拉斯新廠最快明年下半年加入營運行列。

2026-05-09 00:24