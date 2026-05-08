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健鼎第1季EPS 5.61元 暫領先同業

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

PCB族群財報陸續公布，健鼎（3044）昨（8）日公布首季財報，首季營收209.64億元，季增19.2%，年增率25.1%，單季稅後純益29.46億元，季增19.2%，年增25.1%，首季每股純益5.61元，創同期新高，暫居PCB板廠每股獲利王。銅箔基板廠商騰輝-KY公布財報，首季營收12.5億元，年增22%，季成長13%，單季稅後純益1.23億元，年增65%、季增25%，單季每股純益1.73元，重返近一年高點。

健鼎4月合併營收82億元，月成長12%，年成長29%，創歷史新高。累計今年前四月合併營收為291.65億元，年成長24.2%。4月營收站上80億元且再創新高，公司看好本季營收樂觀。

健鼎 營收

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