亞翔第1季每股賺9.45元

無塵室與機電整合大廠亞翔（6139）昨（8）日公告第1季財報，單季歸屬母公司淨利22.27億元，季減28%，年增達151.5%，每股純益9.45元。

受去年底高基期影響致獲利季減，但相較去年同期的3.8元，今年首季每股純益表現翻倍成長，創同期新高。

亞翔第1季營收203.46億元，季減21.3%、年增68.5%；營業毛利38.11億元，季減24.8%、年增165.1%。營業利益35.01億元，季減14.4%、年增207.3%。

亞翔同步公告4月營收85.36億元，月增2.3%、年增70.5%，年增率連續九個月成長超過10%，營收動能穩定。累計今年前四月營收288.84億元，年增68.3%。法人指出，亞翔受惠半導體廠房與公共工程進入施作高峰，在手訂單維持歷史高位，營運能見度直達下半年。

亞翔昨日也公告新加坡分公司擬購買海外不動產長期使用權，占地約1,514.28坪，交易總金額為新幣2,147.3萬元（約新台幣5.16億元）。

法人分析，亞翔近年新加坡業務貢獻獲利顯著，當地仍有半導體及資料中心等大型建廠案件，深耕東南亞高科技廠房市場有成。

展望後市，法人看好亞翔在台積電供應鏈滲透率提升，有機會承接更多高標準無塵室工程。亞翔先前已承攬聯電新加坡廠EPC、美光HBM統包工程等，隨全球供應鏈移轉，馬來西亞與新加坡等東南亞高科技廠房擴建需求升溫，後市營運看好。

亞翔近期也積極投入實驗室、化學製藥廠及汙水處理等公共工程。法人認為，亞翔受惠於半導體投資展望持續擴大，在台灣及美國擴廠市場規模達兆元台幣的商機下，未來成長動能可期。