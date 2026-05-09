研華、事欣科4月營收寫新紀錄

工業電腦（IPC）族群4月營收強強滾，龍頭大廠研華（2395）、事欣科業績皆創單月新高紀錄，樺漢寫下同期新高。研華4月營收為82.69億元，月增7.4%、年增34.6%，再創單月新高。研華看好本季業績亦將登頂，獲利有望同步創高。

研華今年前四個月合併營收達286.55億元，年增21.9%，亦為新高紀錄。近期受惠財報利多及強勁展望，股價強勢走高，昨日收476.5元，上漲32.5元。

研華4月營收各區域整體表現強勁，北美、歐洲、中國大陸、台灣、日本、韓國及新興市場皆較去年同期雙位數增長，分別成長45%、17%、59%、67%、25%、60%及32%。

各事業群表現而言，智能系統事業群及物聯網自動化事業群皆呈現雙位數成長，分別年增45%及15%；智能服務事業群為個位數增長；嵌入式事業群整體年增26%，嵌入式運算與周邊系統及應用電腦事業群分別增長39%及12%。事欣科4月營收4.24億元，月增5.3%、年增50.2%，創單月新高；累計前四個月營收14.82億元，年增30%，同步寫下歷年同期新高。

事欣科受惠低軌衛星加持，關鍵零組件強力拉貨，成為推升營收成長的核心引擎；事欣科將於15日公布第1季獲利，在營收規模顯著擴張下，法人預期第1季獲利有望同步挑戰歷史新高。

樺漢4月營收為145.64億元，月減3.87%、年增22.14%，創同期新高紀錄；累計樺漢今年前四個月營收為520.53億元，年增12.21%。樺漢整體B/B Ratio維持高水位，持續提供成長動能。三大事業體部分，工控物聯網業務受惠於全球零售與金融智慧化需求回升，4月營收呈現雙位數增長。