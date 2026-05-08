啟碁營收／4月114億元 創單月歷史新高

網通大廠啟碁（6285）8日公布4月營收114億元，月增5%，年增15.7%，連兩個月創單月歷史新高，累計前4月營收405.57億元，年增6.1%。

啟碁第1季繳出每股純益2.36元的歷史同期新高的表現，董事長謝宏波表示，今年雖有關鍵零組件缺貨、美國關稅政策及匯率等三大挑戰，但多年布局逐漸發酵，除衝刺美國市場，布局歐、亞市場，樂觀看待今年營收可望達40億美元（折台幣約1,255億元），更有信心朝未來50億美元（折台幣1,570億元）目標前進。

法人表示，啟碁受惠低軌衛星家用接取設備出貨大幅成長，取得 5G FWA新標案以及擴大車用產品線，營收規模進一步提升。

此外，法人看好，啟碁切入高價值的800G交換器與光交換機業務，可望推聲毛利率表現，第2季雖有關鍵零組件缺料問題，但來料陸續增加，可望提升企業WiFi 7路由器、低軌衛星家用傳輸設備與5G FWA 出貨增加，預估單季營收可望較上季成長。

法人預估，啟碁新產品齊頭並進，企業用 WiFi 7路由器帶起換機潮，電信營運商光纖產品出貨搭上寬頻基礎建設升級需求，5G設備受惠5G FWA及5G ORAN推動增長，AI驅動交換器成長，加上低軌衛星寬頻用戶持續成長，車用相關從無線連網模組、毫米波雷達產品，更新增車內駕駛監測模組，預估今年營收可望來到1,243億元，每股獲利可望超過10元，大賺一個股本。