玉晶光4月營收月增6%

玉晶光（3406）昨（8）日公布4月營收23.14億元，月增6.9%，年增24.8%，為同期新高且優於預期。玉晶光表示，積極開發新領域的零組件且盡速送樣給客戶認證，期待未來在不同領域應用搶占先機。

外界解讀，玉晶光積極切入共同封裝光學（CPO）等相關應用，提供相關零組件，玉晶光預計5月29日召開股東常會，將由董事長陳天慶及總經理郭英理親自說明。

玉晶光累計今年前四月營收84.54億元，年增17.8%。日前董事會決議將辦理上限700萬股私募案，估計募集逾20億元，最高約占5%股權，玉晶光首度辦理私募案，引起市場關注，玉晶光表示不排除藉此引進戰略投資人策略合作。

市場人士分析，玉晶光為含金量極高的蘋概股，來自iPhone營收占比高，生產據點集中廈門，預期此次私募案不僅有機會強化上下游合作，開拓中國以外生產據點，也可能藉此開展手機以外新業務。