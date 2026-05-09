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佳世達獲利將重返成長
佳世達（2352）昨（8）日舉行法說會，佳世達董事長陳其宏指出，今年第2、第3季能見度遠優於首季，對營運「審慎樂觀」，佳世達啟動AI轉型新局，重點鎖定AI算力需求、AI伺服器相關業務。在智能方案事業群、醫療及網通業務增長下，2026年營收、獲利將重回成長軌道。
佳世達首季營收515.41億元，季減1.1%、年增3.6%；稅後純益3.18億元，季增511.5%、年減34.1%，每股純益達0.2元。
陳其宏坦言，首季營運不算理想，第2、第3季是成長關鍵，對營運展望審慎樂觀，去年營運落低谷，今年營收、獲利將重回成長軌道。最看好智能方案事業群，其次為醫療，以及今年重回成長軌道的網通業務，對IT顯示器、投影機等則保守看待。
佳世達總經理柯淑芬表示，佳世達將聚焦AI視覺與顯示、AI基礎設施、AI解決方案與智慧製造及智慧醫療與健康照護生態系四大方向。
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