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聯發科4月營收467.37億元月減26.1% 躍升台股市值第二大公司
聯發科今（8）日公布4月合併營收467.37億元，月減26.1%，年減4.1%；累計今年前四月營收為1958.87億元，比去年同期減少3.1%。
但聯發科今日股價延續強勢漲勢，收盤大漲6.14%，股價再創新高，市值衝到5.82兆元，超車台達電，成為台股市值第二大公司，僅次於台積電。
因聯發科今日進入第二天5分鐘分盤處置，股價持續大漲，再度遭證交所「公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點」標準警告，最近6個營業日累積收盤價漲幅達35.8%，且六個營業日起迄兩個營業日收盤價差達1020元，以及最近30個營業日起迄兩個營業日收盤價漲幅達124.07%，若聯發科下週股價再大漲，恐面臨更嚴格的20分鐘分盤處置。
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