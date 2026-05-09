勤誠2026年營運逐季增 拿下北美兩大雲端廠水冷機櫃專案

伺服器機殼大廠勤誠（8210）昨（8）日召開法說會，執行長陳亞男表示，機櫃業務已接獲北美兩家CSP（雲端供應服務商）的水冷櫃專案，今年新業務營收占比有望逾一成。因應AI需求強勁及地緣政治要求，馬來西亞廠預計今年第3季啟動，美國達拉斯新廠最快明年下半年加入營運行列。

陳亞男對今年營運樂觀看待，看好全年有望逐季向上。她強調，這波AI不是景氣循環，而是產業世代的重組，怎麼會泡沫化？現在比得是誰反應更快，營運更具韌性，離客戶更近。

勤誠除了CSP專案延續且升級，機櫃零組件業務也放量。今年資本支出維持先前預期25-30億元，包括美國新廠、馬來西亞等各廠的自動化比重提升。

勤誠位於美國全新NCT（新產品導入與打樣）廠區已於3月中旬落成啟用，馬來西亞量產基地預計第3季上線，美國達拉斯量產廠區預計2027年下半年啟用，滿足全球製造在地化布局，有望挹注勤誠後續成長新動能。

她表示，AI帶動資料中心架構的改變，從傳統「單機」思維，轉為「系統」思考，勤誠也從原本伺服器機殼，去年切入機櫃市場，協助客戶做系統級設計。

去年勤誠來自機櫃市場營收占比約5%-10%，陳亞男表示，目前已切入美系大型CSP廠的CDU（冷卻液分配單元）專案，估計今年營收占比有望提升至一成以上，未來在客戶端開發、技術能力等仍有需要補齊的地方，不排除以策略合作或併購滿足需求。

勤誠第1季稅後淨利13.35億元，季增25%，年增翻倍，每股純益10.73元，創新高。勤誠4月營收20.6億元，月減17.5%，年增4.6%。