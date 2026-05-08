文曄、益登 4月業績雙創歷史新高

佳世達（2352）8日舉行法說會，展望後市，佳世達董事長陳其宏坦言，今年第1季表現不算理想，但第2、第3季目前能見度遠優於首季，對營運「審慎樂觀」，佳世達已啟動AI轉型新局，尤其重點鎖定AI算力需求，希望AI伺服器相關業務在今年底前能做出一些成績。整體來看，佳世達在智能方案事業群、醫療及網通業務增長下，2026年營收、獲利將重回成長軌道。

2026-05-08 18:16