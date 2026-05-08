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文曄、益登 4月業績雙創歷史新高
通路商文曄（3036）與益登（3048）於8日都公布4月業績，雙雙創歷史新高。
文曄公布4月合併營收約2,110億元，創單月營收新高記錄，月增9％、較去年同期增加79％。該公司累計前四月合併營收約7,053億元，與去年同期相較，增加約93％。
文曄近日已公布第2季財測，在1美元兌換新台幣31.6元的匯率假設基礎上，合併營收預估落在5,600億至5,900億元之間，中位數約季增16％，年增122％。單季歸屬母公司業主稅後淨利預估中位數約81億元，季增約16％，年增約186％，稅後每股純益預估中位數約6.41元。
另外，益登4月合併營收也改寫新猷，達130.78億元，月增4.9％，與去年同期相比成長22.1％。該公司累計前四月合併營收達465.81億元，與去年同期相比成長18.5％。
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