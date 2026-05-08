台郡財報／首季每股虧損2.6元 看下半年營運表現可望改善

台郡（6269）今日召開法說會公布財報展望，台郡2026年第1季單季營收為新台幣54.67億元，較2025年第4季之55.86億元小幅減少，惟較去年同期51.71億元呈現成長，顯示核心業務需求仍具韌性。至於首季每股虧損2.6元，較去年第4季每股虧損1.86元擴大，仍在轉型階段。

展望後市，台郡提到，雖然短期營運仍面臨挑戰，但公司已積極推動轉型與體質改善，預期隨市場需求回溫與策略成效逐步顯現，下半年營運表現可望改善。

台郡也說，持續優化產品組合及改善獲利，2026年公司轉型期策略，將以優化產品組合結構與強化營運體質來改善獲利為核心。上半年營運雖仍面對成本壓力與短期虧損的挑戰，惟公司長期布局之 MetaLink 技術已逐步進入成果發酵階段，預期將隨產品應用擴展與高附加價值產品比重提升，逐季展現產品組合優化效益，並帶動營運表現改善，朝向中長期穩健成長目標邁進。