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佳世達法說會／看好第2、3季營運 期盼 AI伺服器業務年底前做出成績

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
佳世達集團。圖／聯合報系資料照片
佳世達集團。圖／聯合報系資料照片

佳世達（2352）8日舉行法說會，展望後市，佳世達董事長陳其宏坦言，今年第1季表現不算理想，但第2、第3季目前能見度遠優於首季，對營運「審慎樂觀」，佳世達已啟動AI轉型新局，尤其重點鎖定AI算力需求，希望AI伺服器相關業務在今年底前能做出一些成績。整體來看，佳世達在智能方案事業群、醫療及網通業務增長下，2026年營收、獲利將重回成長軌道。

佳世達今年首季營收515.41億元，季減1.19%、年增3.61%；毛利率16.67%，季減0.39個百分點、年減0.66個百分點；營益率1.34%，季增0.17個百分點、年減0.67個百分點；稅後純益3.18億元，季增511.54%、年減34.16%，每股純益達0.2元。

佳世達今年第1季各事業表現方面，以高附加價值新事業的表現最為突出，其中智能方案事業營收年增25%，首度突破百億規模，占整體營收20%；醫療事業營收年增5%；網通事業營收年增17%；顯示器則受到企業IT設備資本支出調配之影響，營收年減6%。

陳其宏坦言，今年首季營運不算理想，歷年第1季通常是淡季，第2、第3季才是成長關鍵，目前來看，第2、第3季能見度優於首季，對營運展望審慎樂觀，佳世達去年營運是「谷底」，但相信今年營收、獲利將重回成長軌道。

從事業群今年全年增長排名來看，佳世達最為看好智能方案事業群，其次為醫療，以及今年已重回成長軌道的網通業務。

陳其宏表示，佳世達將以AI賦能作為價值轉型的重要策略，先前集團較聚焦AI落地，但現在重心轉向AI算力布局，希望AI伺服器相關業務在今年底前能做出一些成績，明年開始有貢獻。

佳世達總經理柯淑芬表示，佳世達將聚焦｢AI 視覺與顯示｣、｢AI基礎設施｣、｢AI解決方案與智慧製造｣、以及｢智慧醫療與健康照護生態系｣四大方向，結合跨事業資源綜效與技術應用，深化各事業營運與產品服務的AI布局，提升營運效率與市場反應速度，強化高附加價值事業成長動能。

佳世達 營收 陳其宏

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