佳能首季獲利年增1.7倍 看好機器人業務加速成長

佳能公布第1季財報，獲利年成長1.71倍，看好機器人感測元件，機器人視覺及無人機相關產品將陸續出貨，力拚2026年業績大跨步成長，佳能有望受惠視覺感測元件需求提升，帶動機器人業務加速成長。

佳能企業今天公布第1季財報，首季歸屬於母公司業主淨利新台幣2.36億元，比去年同期0.87億元，成長171%，每股盈餘（EPS）0.73元，超越去年同期0.27元；前4月營收為37.37億元，比去年同期成長73.2%。

佳能指出，看好機器人感測元件，機器人視覺及無人機相關等多項新產品，陸續在下半年出貨，雖中東局勢及DDR（雙倍資料速率）記憶體等原物料漲價皆有影響，但力拚2026年業績大跨步成長。

在機器人布局方面，佳能表示，投資的美國人形機器人新創Agility Robotics近期宣布與豐田汽車加拿大工廠合作，將Digit導入汽車生產線。佳能指出，目前與Agility緊密合作，聚焦機器視覺及高階光學感測模組開發，隨著人形機器人應用場景擴大，有望受惠視覺感測元件需求提升，帶動機器人相關業務進入加速成長階段。

除硬體模組外，佳能表示，積極深化AI軟硬整合生態系，所投資的佳捷與AI軟體平台公司鑫蘊林科（Linker Vision）持續合作中。鑫蘊林科近期完成新一輪募資，由能率集團領投，並獲輝達（NVIDIA）參與投資。

鑫蘊林科於2026年NVIDIA GTC大會展示城市視覺AI基礎設施，整合佳能邊際AI光學相關產品，並搭配鑫蘊林科Video Reasoning AI技術，建構具高擴充性的系統架構，瞄準智慧城市、交通管理、公共安全與工業視覺等應用商機，佳能預計搭配佳捷於2026台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）展出。

此外，佳能旗下AI影像監控小金雞禾蒼科技，預計2026年第2季登錄興櫃，佳能指出，禾蒼科技主要著眼歐洲及美國大眾運輸工具影像安全監控系統市場，結合佳能企業與鑫蘊林科的軟硬體技術整合成系統模組，將可拓展更多終端市場應用。

佳能表示，近年將光學領域產品結合AI技術，應用於城市監控、機器人視覺、無人機等高成長市場，AI影像視覺產品陸續出貨，加上東莞、北越及台灣廠區產能彈性配置，產品組合可望持續優化，為營運成長帶來新動能。