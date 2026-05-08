台積電4月營收4107億元年增17.5% 為歷史次高

晶圓代工龍頭台積電 今 日公布4月營收4107億2600萬元，月減 1.1%，年增17.5%；累計前四月營收為1兆 5448.29億元，年增29.9%，為歷年同期新高，也是歷史次高，主因先進製程與先進封裝需求強勁，推升營運維持亮麗表現。

台積電日前法說會公布第2季營收四標約落在390至402億美元，以美元兌新台幣31.7計算，第2季新台幣營收約1兆2,363億元至1兆2,743億元，以中位數推算，5、6 月營收有機會再挑戰單月新高。

台積電本季受惠AI晶片需求持續強勁，先進製程、先進封裝產能依舊滿載，除繪圖處理器（GPU）、特殊應用IC和AI高度聯結的高效能運算晶 片（HPC）訂單強勁。

台積電第1季製程占營收結構，3奈米製程出貨占晶圓營收比重25%、5奈米占36%、7奈米占13%，先進製程（7奈米及以下）合計占比達74%，凸顯AI狂潮，台積電先進製程產能滿載，單季毛利率衝至62%，未來還有調漲晶圓代工價格的打算，營收和獲利成長可期。

不過，台積電今日股價受大盤拖累，失守2300元，以2290元作收，下跌20元，外資單周小續762張，投信則加碼6942張。