和碩營收／4月月增3.84% AI伺服器業務三位數增長

和碩（4938）受惠三大產品線相較上個月出貨皆有成長，帶動今年4月營收來到871.89億元，月增3.84%、年減15.24%，值得一提的是，和碩AI伺服器業務，4月業績相比上個月呈現三位數增長，成為營運增長亮點。

累計和碩今年前四個月營收為3,312.95億元，年減11.73%。

和碩今年4月營收較上月增長，主要受惠於運算產品、消費性電子及通訊三大業務出貨增長。其中，和碩4月筆電出貨50-55萬台，低於上個月的65~70萬台。

法人表示，儘管和碩筆電出貨低於上個月，但因伺服器業務歸屬運算產品線，而和碩AI伺服器4月業績相比上個月呈現三位數增長，成功帶動運算產品線成長。

至於今年4月營收相比去年同期下滑，則主要是因去年上半年美國政府啟動對等關稅，和碩客戶為了規避風險，因此提前拉貨，導致去年上半年基期較高所致。

展望後市，和碩共同執行長鄭光志先前指出，對今年AI伺服器業務成長深具信心。和碩預計，由於伺服器業務基期較小，預期今年應該有10倍數成長。

和碩2025年已成功實現 NVIDIA GB300 NVL72與HGX B300高階AI 伺服器（涵蓋氣冷與液冷架構）的規模化出貨。展望今年，公司將持續推進AI Factory發展策略，布局NVIDIA Vera Rubin、HGX Rubin 系列、AMD GPU 與 AI ASIC 伺服器產品線，並推動全液冷架構發展。

和碩董事長童子賢預估，未來伺服器隨著出貨規模擴大及新平台的推進，於美國、亞洲、歐洲市場的業務將持續擴大，預期今年相關營收會有明顯增長。