緯創財報／第1季獲利96.3億元、創單季新高 EPS 3.06元

緯創（3231）8日公布第1季稅後純益96.30億元，創單季新高，季增17.9%，年增80.6%；第1季每股稅後純益（EPS）為3.06元，去年第4季EPS為2.69元，去年同期EPS為1.85元。

緯創4月營收為2,834.37億元，創同期新高，月減14.89%，年增111.99%；今年前四個月營收1.129兆元，創同期新高，年增135.27%。緯創4月筆電出貨180萬台、與3月持平；桌機出貨80萬台、月減20萬台；螢幕出貨90萬台、月減20萬台。

緯創表示，第2季個人電腦（PC）相關產品線，包括筆電、桌機與螢幕，整體出貨表現，將與第1季大致持平或小幅修正。其中，預估第2季筆電出貨將較首季略為下滑，主因是記憶體價格上漲，帶動PC價格走揚，進一步影響終端消費需求。不過，桌機與螢幕產品線預期第2季出貨將與第1季持平。

至於AI伺服器方面，緯創認為，第2季動能仍維持強勁；一般型伺服器方面，第2季不論季對季或年對年，出貨成長幅度都可望超過兩成。網通產品則受惠需求持續升溫推動，預期第2季年增幅度可達三位數成長。