聯發科營收／4月467億元 月減逾2成

IC設計龍頭聯發科（2454）8日公布4月合併營收467.37億元，較3月歷史新高632.19億元明顯回落，月減約26.1%，也較去年同期減少4.14%；累計前4月營收1,958.87億元，年減3.06%。在3月高基期後，4月營收轉弱，反映智慧型手機需求仍處調整期，不過AI ASIC後續貢獻放大，仍是市場關注聯發科中長線成長的主軸。

展望後市，聯發科執行長蔡力行表示，因客戶短期需求仍偏謹慎，預期第2季手機晶片業績可能較第1季下滑，整體第2季營收將較第1季持平至減少6%，全年美元營收則可望成長4%至9%；第2季毛利率目標區間為44.5%至47.5%。

相較手機短線承壓，AI ASIC成為聯發科後市最大亮點。聯發科上修第一個AI加速器ASIC專案今年營收貢獻至約20億美元，較原先預估翻倍，並預期2027年可望擴大至數十億美元規模；公司也正推進第二個AI加速器ASIC專案，目標2027年底前量產，顯示資料中心與雲端AI業務將逐步墊高營運成長動能。