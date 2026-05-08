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宏碁營收／4月年增68.4% 創12年來單月新高
PC品牌大廠宏碁（2353）8日公布今年4月營收為313.12億元，創下12年來單月新高，年增68.4%，月增4.7%；累計前四月合併營收1,037.43億元，創下13年來同期新高，年增29.7%。
宏碁營運亮點分別包括：個人電腦營收4月年增82.8%；累計前四月年增30.8%、Chromebook營收4月年增57.1%；累計前四月年增20.5%、電競及遊戲業務營收4月年增107.5%；累計前四月年增40.2%、商用產品營收4月年增80.4%；累計前四月年增46.4%、平板電腦營收4月年增122.9%；累計前四月年增38.0%。
宏碁建立多重事業引擎的策略持續發酵。非電腦及顯示器相關事業營收占4月營收之31.2%、累計前四月營收之33.6%。孵化中的事業中尤以宏碁智通公司為亮點，4月營收年增106.0%，累計前四月年增 112.0%。
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